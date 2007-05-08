Чи піде на вибори партія Кінаха

Не виключено, що питання про участь у дострокових виборах до Верховної Ради України Партія промисловців і підприємців України (ПППУ) розгляне на з`їзді 9 червня.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив лідер партії ПППУ, міністр економіки України Анатолій КІНАХ. При цьому він наголосив, що вибори повинні проходити лише в легітимних умовах. «Тут суть не в тому, що хтось боїться виборів. Це нормальна форма волевиявлення людей. Важливо, аби потім не було ніякого сумніву в легітимності результатів виборів. А для цього треба відповісти на питання про відповідність Конституції України розпуску парламенту», - наголосив А.КІНАХ.

Лідер ПППУ сказав, що вітає факт проведення сьогодні політичного діалогу, проте відзначив, що «при цьому вкрай важливо, аби принцип політичних домовленостей не стояв вище за принцип верховенства права». На сьогодні, переконаний А.КІНАХ, треба дати відповідь на головне питання – наскільки відповідає Конституції розпуск парламенту. «Поки ми не введемо ситуацію в правове поле, у нас будуть сумніви в результаті дострокових виборів», - вважає А.КІНАХ.

На його думку, для проведення виборів необхідно створити умови для прозорості виборчої кампанії і рівноправної політичної конкуренції, крім того, необхідно провести серйозну ревізію списків виборців - скласти реєстр виборців. «Важливо, аби виборча кампанія проводилась не методом чорного піару - «стінка на стінку». Важливо, аби на цих виборах змагалися програми, щоб люди в день виборів приймали усвідомлене, обдумане рішення», - відзначив лідер ПППУ. При цьому він наголосив, що вибори повинні стати шансом одержати «якіснішу владу із ще більшою відповідальністю перед народом і можливістю розвивати країну».

А.КІНАХ також наголосив, що ПППУ є самодостатньою політичною силою, яка «нікого ніколи не обслуговувала і обслуговувати не буде». «Ми ніколи не підтримуватимемо політику за принципом - що гірше, то краще. Для нас украй важливо, аби на 16-му році незалежності мета виборчої кампанії була, насамперед, - сформувати дієздатну владу, здатну консолідувати суспільство і працювати на реалізацію стратегії України як цивілізованої держави», - заявив А.КІНАХ.