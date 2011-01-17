Януковичу нагадують про його обіцянку карати «каленим залізом»

БЮТ і партія «Батьківщина» вимагають від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА покарати усіх його підлеглих на різних щаблях виконавчої вертикалі, причетних до порушення прав журналістів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «БЮТ-Батьківщина».

У повідомленні зазначається, що протягом останніх днів надходять “тривожні сигнали про посилення наступу на свободу слова в Україні”, зокрема, “Міністерство внутрішніх справ погрожує Інтернет-ЗМІ судовим переслідуванням за цитування висловлювань міністра МОГИЛЬОВА; працівники міліції проводять обшук і забирають професійну техніку у журналіста Олени БІЛОЗЕРСЬКОЇ через її репортаж про підпал офісу Партії регіонів; двох журналістів Інтернет-видання «Обозреватель» затримують за спробу сфотографувати дачу екс-Президента Віктора ЮЩЕНКА; намісник Києво-Печерської Лаври ПАВЛО дозволяє собі зневажливі висловлювання щодо психічного здоров`я провідного журналіста Інтернет-видання «Українська правда»; народний депутат від Партії регіонів Олексій ЖУРАВКО кидається на журналіста за поставлене питання, яке йому видалося образливим”.

Як ідеться у повідомленні, ці факти свідчать про створення владою у суспільстві атмосфери нетерпимості щодо журналістів, і «будь-яка об’єктивна критика з боку ЗМІ на адресу влади як на всеукраїнському, так і регіональному рівні чомусь сприймається чиновниками як злочин, який потребує кари».

БЮТ і «Батьківщина» вимагають від В.ЯНУКОВИЧА, який має бути гарантом конституційних прав громадян, серед яких і право на отримання об`єктивної інформації, дати негайну та належну оцінку діям своїх підлеглих щодо працівників ЗМІ.

“Без сумніву, «мовчанка» ЯНУКОВИЧА, який вже більше року не наважується «каленим залізом» покарати всіх тих, хто порушує професійні права журналістів, стала одним із чинників, які призвели до втрати Україною статусу «вільної країни» у рейтингу Freedom House за 2010 рік та падіння на 42 позиції у рейтингу свободи слова міжнародної організації «Репортери без кордонів» за 2010 рік”, сказано в повідомленні.