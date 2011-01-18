Депутати вимагають замінити посла України в Росії

Депутатська група «За Україну!» ініціює звіт міністра закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА у Верховній Раді щодо ситуації навколо Української бібліотеки у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «За Україну!», також народні депутати вимагають відкликати посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА.

За словами лідера партії «За Україну!» В’ячеслава КИРИЛЕНКА, «ситуація навколо Української бібліотеки в Москві засвідчила безпорадність українського зовнішньополітичного відомства. Тому ми вимагаємо в перший пленарний день восьмої сесії Верховної Ради заслухати звіт керівника МЗС Костянтина ГРИЩЕНКА щодо ситуації навколо Української бібліотеки в Москві».

Також народні депутати від групи «За Україну!» хотіли б почути позицію міністра щодо ліквідації Федеральної національно-культурної автономії українців Росії.

«Особливе обурення викликають дії українського дипломатичного представництва в Російській Федерації. Замість того, щоб виконувати свої повноваження – захищати українські інтереси та права українців - дипломатичне представництво фактично перетворилося на ретранслятор позиції Кремля», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.

«Тому партія «За Україну!» вимагає відкликати посла України в Російській Федерації Володимира ЄЛЬЧЕНКА з метою заміни його кандидатурою, що здатна захищати українські інтереси перед Кремлем», - наголосив він.