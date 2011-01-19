Янукович зустрівся з імператором

У Токіо відбулася зустріч Президента України Віктора Януковича та Імператора Японії Акіхіто. Про це повідомляє прес-служба українського президента.

Імператор Японії зустрів главу Української держави біля центрального входу до імператорського палацу. Віктор Янукович та Імператор Акіхіто потиснули один одному руки. Імператор привітав Президента України в Японії.

Віктор Янукович зі свого боку побажав Імператорові Японії здоров’я, тривалих років життя та щасливого правління. Після цього у палаці розпочалася зустріч Президента та Імператора у форматі «віч-на-віч».

В ході розмови глава Української держави висловив впевненість, що його офіційний візит до Японії дасть змогу підняти двосторонні відносини наших країн на якісно новий рівень. Президент відзначив, що, безперечно, взаємини України та Японії мають бути активізовані.

Зі свого боку Імператор Акіхіто зазначив: «Я дуже радий, що Ваш візит сприятиме зміцненню відносин України та Японії».