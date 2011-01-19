Льовочкін розказав, що означає для Януковича День Соборності

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Соборності України та 92-ї річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки.

Про це йдеться у коментарі глави Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, розміщеного на офіційному сайті глави держави.

С.ЛЬОВОЧКІН зазначив, що урочистості відбудуться 21-22 січня у столиці України та в усіх регіонах.

22 січня, в рамках відзначення цього свята, у Києві урочистості розпочнуться покладанням квітів до пам‘ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському. У церемонії візьмуть участь керівники держави – Президент України, Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ, народні депутати України, члени уряду, представники громадськості, керівництво столиці.

Після завершення церемонії покладання квітів її учасники відбудуть до Національного палацу мистецтв "Україна", де пройде урочисте зібрання з нагоди Дня Соборності України.

Цього ж дня у Києві на Майдані Незалежності на киян та гостей столиці також чекає концертно-розважальна програма, в районах міста також відбудуться різні культурно-мистецькі заходи – концерти, зустрічі з громадськими діячами та ін.

Урочистості з нагоди Дня Соборності України також пройдуть в усіх регіонах. У них візьмуть участь керівники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

С.ЛЬОВОЧКІН підкреслив, що В.ЯНУКОВИЧ з великою увагою поставився до організації відзначення Дня Соборності України. «Це свято, на його переконання, є святом споконвічної мрії українського народу про незалежну, соборну національну державу», - наголосив глава адміністрації.

За його словами, Акт Злуки став могутнім виявом волі українців до консолідації, свідченням їх самоідентифікації, становлення політичної нації. «Це був реальний крок до об`єднання українських земель, який й сьогодні істотно впливає на національно-політичні процеси в Україні. День Соборності - це нагадування про те, що сила нашої держави - в єдності українських земель», - наголошує він.

За словами С.ЛЬОВОЧКІНА, організатори заходів з нагоди Дня Соборності України та 92-ї річниці проголошення Акта Злуки УНР та ЗУНР переконані, що святкування сприятиме єдності українського суспільства, громадян різних національностей, поглядів, регіонів проживання навколо ідеї зміцнення державності, а також забезпечення стабільної внутрішньополітичної ситуації в Україні.