У суботу на Хрещатику - ярмарок, на Майдані - феєрверк

22 січня, у День Соборності України, на головній площі столиці - Майдані Незалежності – за ініціативи Київської міської державної адміністрації відбудеться масштабний концерт творчих колективів з усіх областей України та Автономної Республіки Крим.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Концерт розпочнеться об 11:00 на сцені поблизу Монументу Незалежності та триватиме впродовж дня i завершиться грандіозним святковим феєрверком, повідомляє прес-служба.

Паралельно з концертом на Майдані Незалежності вздовж вулиці Хрещатик, від перехрестя з вулицею Городецького до перехрестя з вулицею Богдана Хмельницького, відбуватиметься святковий ярмарок, де майстри з різних регіонів України представлятимуть свої вироби. Кожен, хто бажає, зможе придбати собі символічні сувеніри, скуштувати страви національної кухні, послухати виступи народних колективів.

Столична влада запрошує всіх киян та гостей міста долучитися до святкування Дня Соборності, поринути в атмосферу єдності, взаєморозуміння та взаємоповаги.

КМДА нагадує, що День Соборності України відзначають щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликала всіх українців, яким небайдужа доля країни, прийти 22 січня на Майдан Незалежності в Києві і відсвяткувати День Соборності, щоб показати владі єдність народу.

5 січня лідер громадянського об`єднання "Новий Київ", голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК закликав приєднатися до відзначення Дня Соборності на Майдані Незалежності, але зазначив, що у разі блокування владою можливості проведення акції опозиції в День Соборності України на Майдані Незалежності, мітинг може відбутися на Софійській площі столиці.

17 січня Ю.ТИМОШЕНКО та представники інших демократичних сил закликали громадян прийти 22 січня на Софійську площу Києва для святкування Дня Соборності України. Акція розпочнеться о 14.00. Організатори передбачають участь у цьому віче близько 10 тисяч осіб.

Ініціативу Народного комітету захисту України з проведення віче підтримали всеукраїнські об’єднання "Свобода" та "Батьківщина", Європейська партія України, Конгрес українських націоналістів, партія “Реформи і порядок”, Українська народна партія, партія "Народна самооборона", багато громадських організацій, Українська православна церква Київського патріархату, Українська греко-католицька церква, інші.