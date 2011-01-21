У Донецьку суд заборонив ходу у День Соборності

Донецький окружний адміністративний суд заборонив у День Соборності України, 22 січня, проводити будь-яку ходу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив житель м. Селідове Донецької області Володимир КРУЖКО, який називає себе націоналістом.

За його словами, кілька днів тому (10 січня) він подав від свого імені до Донецької міськради заявку на проведення «організованою ним групою» 22 січня мітингу біля пам`ятника Т.Шевченку і ходи на площу ім. Леніна.

В.КРУЖКО додав, що аналогічну заявку 14 січня на проведення акцій біля пам`ятника Т.Шевченку і на площі ім. Леніна до міськради подали представники Донецького міськкому КПУ.

«Але міськрада подала позов до суду з проханням заборонити обом сторонам проводити будь-які акції, щоб уникнути сутичок», - сказав В.КРУЖКО.

Він повідомив, що вчора суд виніс рішення, яким заборонив йому і «організованій ним групі» проведення у Донецьку 22 січня демонстрації за маршрутом від пам`ятника Т. Шевченку до площі Леніна, а також мітингу на самій площі Леніна.

При цьому В.КРУЖКО підкреслив, що проводити мітинг біля пам`ятника Т.Шевченку суд йому і його прихильникам не заборонив.

«Тим же самим рішенням суд заборонив Донецькому міськкому Компартії встановлювати 22 січня у Донецьку намети і пікети зі звуковою апаратурою і автомобілями на площі Леніна, а також біля бібліотеки ім. Н. Крупської», - повідомив В.КРУЖКО.

Він не став говорити, хто входить до його «організованої групи», зазначивши, що запрошує прийти на мітинг патріотів України і всіх небайдужих. «Я роздав на вулиці дві тисячі листівок. Якщо прийде кожен десятий, значить, буде вже двісті осіб», - сказав В.КРУЖКО.

Він також зазначив, що, оскільки суд заборонив йому і його однодумцям проводити ходу від пам`ятника Т. Шевченку до площі Леніна, маршрут демонстрації буде змінений. «Ми все одно проведемо ходу. Підемо від пам`ятника Шевченку до стадіону «Донбас Арена», і там проведемо мітинг», - сказав В.КРУЖКО.

Водночас заступник голови Донецької облорганізації ВО «Просвіта» Марія ОЛІЙНИК повідомила, що 22 січня біля пам`ятника Т. Шевченку в Донецьку представники 18 політичних партій і громадських організацій Донецької області, які підписали меморандум про співпрацю, проведуть мітинг з нагоди 92-й річниці Дня Соборності України.

«Жодна з наших організацій не має жодного відношення до заходів, організованих біля пам`ятника Т. Шевченку якимись фізичними особами», - підкреслила М.ОЛІЙНИК.