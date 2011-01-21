БЮТ: ток-шоу Шустера справило неприємне враження

Адвокат екс-міністра економіки Богдана ДАНИЛИШИНА Ігор ФОМІН заявляє, що однією з причин надання його підзахисному політичного притулку в Чехії є така політична ситуація в Україні, коли навіть йому, адвокату Б.ДАНИЛИШИНА, не дають висловитися в ефірі телевізійного ток-шоу, на яке він був запрошений для обговорення актуальних питань.

Про це він заявив в ефірі першого ток-шоу Савіка ШУСТЕРА на УТ-1, повідомляє прес-служба Блоку Юлії Тимошенко.

У БЮТ і партії «Батьківщина» також зазначають, що прикро вражені цим ток-шоу, зокрема, тим, що С.ШУСТЕР на обговорення теми політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНА запросив І.ФОМІНА, але не надав йому слова.

“Коли ж Ігор ФОМІН наприкінці блоку програми, присвяченого цій темі (надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ – УНІАН), буквально вирвав собі право на репліку, С.ШУСТЕР кинув: «Ну скажите пару слов!», але сказати нічого так і не дав, бо протягом кількох хвилин постійно перебивав пана І.ФОМІНА”, – йдеться у повідомленні.

Натомість, зазначає прес-служба БЮТ, “голова Контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЕЄВ і народний депутат Інна БОГОСЛОВСЬКА мали необмежений час для звинувачень на адресу Б.ДАНИЛИШИНА”.

Також у БЮТ нагадують, що у грудні 2010 року С.ШУСТЕР особисто запрошував лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко взяти участь у першому випуску його програми в новому році. Однак після того як Ю.ТИМОШЕНКО публічно повідомила про свою згоду, студія С.ШУСТЕРА відмовилася від запрошення.

“Цей інцидент, очевидно, пов’язаний із переходом програми С.ШУСТЕРА на Перший національний, який, як відомо, цензурується адміністрацією президента Віктора ЯНУКОВИЧА. До того ж, керівництво каналу неодноразово публічно заявляло про те, що “Перший” повинен подавати лише позитивну інформацію про владу”, – заявляє прес-служба БЮТ.