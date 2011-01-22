Політолог: гроші люблять тишу, а тут вибухи

Політологи не виключають ані політичних, ані кримінальних версій організації вибухів, що відбулися вчора у Макіївці біля торгового центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля".

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили сьогодні на прес-конференції в Києві керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО та науковий директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ.

"Ми можемо робити лише припущення. В цілому, нагнітання напруги в суспільстві для того, щоб виправдати наявність сильної руки - цей сценарій відпрацьований і він застосовувався під час приходу ПУТІНА до влади. Таке було і у нас наприкінці 90-років... Події в Макіївці, якщо вони є спровоковані, можуть вписуватися в той сценарій, коли намагаються підвищувати роль силових структур - СБУ і МВС", - сказав О.ГАРАНЬ.

На думку політолога, про такий сценарій свідчать також факти затримання керівника представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні Ніко ЛАНГЕ, переслідування активістів деяких громадських організацій, якими штучно нагнітається напруга, щоб "показати свою незамінність нинішньої владі і щоб перекрити ЯНУКОВИЧУ рух у західному напрямку і штовхнути його в східному напрямку". "Говорити про те, що вчорашні події в Макіївці - це використано владою, знову ж таки не можна сказати ані "так", ані "ні"", - переконаний він.

В той же час В.ФЕСЕНКО поки сумнівається, що вибухи в Макіївці є провокацією спецслужб. "Це відбулося під час візиту Президента до Японії, де він закликає інвесторів вкладати гроші. Всім відомо, що гроші люблять тишу, а тут - вибухи. Якось це не ув`язується. Якщо йдеться про цілеспрямовану стратегію посилення ролі силових структур, то це відверте створення тоталітарного режиму. Але я не думаю, що ця вся надзвичайщина в їх інтересах, Це дуже ризикована гра. З точки зору політтехнологій, такі засоби можуть використовуються або під час виборчих кампаній, або для створення режиму надзвичайного стану. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо. Поки що я прихильник кримінальної версії", - пояснив політолог.

"Я не схильний до того, щоб зараз будь-яку подію вкладати політичний контекст", - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня 2011 року в Макіївці прогриміли два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу до адміністративної будівлі держпідприємства "Макіїввугілля". В результаті обох вибухів пошкодження одержали будівлі, потерпілих немає. Поблизу одного з місць вибуху на стіні було виявлено прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.

В цей же день Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ через події в Макіївці скоротив свій візит до Японії. Планувалося, що після повернення до Києву В.ЯНУКОВИЧ проведе нараду з керівниками силових відомств.

Президент України доручив правоохоронним органам вжити відповідних заходів безпекового характеру в усіх регіонах України для захисту наших співгромадян, ввести посилений варіант несення служби правоохоронцями.