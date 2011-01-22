У Львові буде живий ланцюг між Бандерою і Шевченком

У Львові відзначають День Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, 21 січня у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. С. Крушельницької відбулася урочиста академія з нагоди відзначення Дня Соборності та 92-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки. В урочистій академії взяли участь голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК, голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ та міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«22 січня 1919 року у Києві на Софіївському майдані відбулось єднання України. Вперше, не дивлячись на кордони існуючих тоді імперій, Українська держава оголосила про Соборність. Акт Злуки був яскравим виявом прагнення українців до об’єднання, національної єдності, незалежності. Цей день є важливою сторінкою історії для всіх українців. Саме суспільна, духовна і територіальна єдність України є найважливішою умовою для процвітання нашої держави», – наголосив у своєму виступі М.ЦИМБАЛЮК.

У свою чергу О.ПАНЬКЕВИЧ відзначив, що події 22 січня 1919 року мають навчити українців перемагати у єднанні, гуртуватися навколо національної ідеї і боротися з ворогами.

Сьогодні, 22 січня, у Львові за участі керівництва міста та області відбудеться церемонія покладання квітів до пам`ятника Михайлові Грушевському, до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії та до могили Президента Національної Ради ЗУНР Євгена Петрушевича на Личаківському цвинтарі, до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям на Янівському кладовищі.

Також у Львові буде організовано живий ланцюг від пам’ятника Степанові Бандері до пам’ятника Тарасу Шевченку.

Водночас, керівництво Львівської обласної організації ВО “Свобода” відзначатиме День Соборності у Києві.

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Львівської обласної ради Володимир ТЕЛЮК, голова Львівської облради Олег ПАНЬКЕВИЧ та депутати-«свободівці» Олег ТЯГНИБОК, Ірина ФАРІОН, Юрій МИХАЛЬЧИШИН виїхали до Київа, щоб на Софійській площі столиці відзначити День Соборності.

Як повідомив УНІАН голова ЛОО ВО «Батьківщина» Роман ІЛИК, до Києва зі Львова та районів області виїхали 300 представників «Батьківщини».

За повідомленням керівника Львівської організації ВГО «Ідея нації» Остапа СТАХІВА, участь в акції на Софійській площі братимуть 50 представників цієї організації.