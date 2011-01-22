Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО вірить, що спільна молитва допоможе об’єднанню України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на Софійській площі перед початком віче, присвяченому Дню Соборності України.

"Я не знаю сильнішої дії, ніж молитва. Наша спільне звернення до Господа допоможе нам об`єднатися задля єдності країни. Я вірю, що Господь почує нашу спільну молитву, і Україна нарешті отримає благословення", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на віче на Софійській площі Києва з нагоди Дня Соборності України зібралося близько двох тисяч людей. Втім, люди на площу продовжують прибувати.

Святкування Дня Соборності України на Софійській площі у Києві розпочалося з молитви за Україну.