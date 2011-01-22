Регіонал зрозумів, що «казки опозиції» народу набридли

Суспільство не пішло під прапори опозиційних політичних сил, давши відповідь на питання, наскільки вагомими є їх авторитет і підтримка серед громадян.

Таку думку, як повідомляє сайт Партії регіонів, висловив народний депутат, голова парламентської фракції ПР Олександр ЄФРЕМОВ, коментуючи те, що урочистості з нагоди Дня Соборності, які проводять опозиційні партії, були небагатолюдними.

«Деякі політичні сили, які віддають перевагу не конструктивній роботі, реформам, модернізації й розбудові сильної держави, а нестримному популізму, вчергове закликаючи українців вийти «на барикади», розколюючи країну і сіючи розбрат, так і не змогли одержати підтримку людей», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

Він відзначив, що «попри гучні заяви, масові мітинги, про які вони так багато говорили і які клятвено обіцяли провести в Києві, ми цього так і не побачили».

«Невелику кількість своїх прихильників на вулицях і площах столиці невдахи-організатори пояснюють опором влади, що не відповідає дійсності. Казки про неіснуючі автобуси, на яких нібито везуть до Києва прихильників опозиції і які нібито не пустили до столиці, набридли самому народу», - впевнений голова фракції Партії регіонів у парламенті.

Він також вважає, що «насправді суспільство, зрілості якого вони явно недооцінюють, сьогодні дало їм відповідь. День Соборності покликаний до об`єднання, а наші горе-опозиціонери запросили людей на «майдани» абсолютно з іншою метою – роз`єднуючи народ під гаслами протистояння, спробувати добитися жаданих посад. Але ж має залишатися бодай щось святе! Суспільство тому і не пішло під їх прапори, давши відповідь на питання, наскільки вагомими є їх авторитет і підтримка серед громадян».

О.ЄФРЕМОВ переконаний, що «сьогодні, в день Соборності, всім людям потрібно стати під державними прапорами, незалежно від своїх політичних переваг, – в ім`я єдності України. Адже тільки разом ми зможемо збудувати процвітаючу, демократичну і соборну державу».