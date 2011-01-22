Азаров знову перетасував чиновників

Кабінет міністрів України прийняв низку кадрових рішень.

Відповідно до розпоряджень №№ 36-44 від 19 січня, які розміщені на сайті уряду, у зв’язку з переходом на іншу роботу звільнено: Олександра ДАНЕВИЧА - з посади першого заступника голови Державного казначейства України; Дмитра БОБРА - з посади начальника державного департаменту - Адміністрації зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення; Валерія ЯЦКІНА - з посади директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головного державного інспектора праці України; Василя ІВАНЧАКА - з посади заступника директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю; Володимира ПАЛКУ - з посади заступника начальника Державної архітектурно-будівельної інспекції; Івана КРІСУ- з посади першого заступника директора Державного департаменту пожежної безпеки; Ігоря ГАСЕКА - з посади першого заступника начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки. Окрім того, за власним бажанням звільнено Олексія ЄВСЕЄНКА та В’ячеслава КИБУ з посад заступників директора Державного департаменту пожежної безпеки.