Тимошенко попереджає, що влада застосовуватиме нові політтехнології

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО попереджає, що провладна партія на наступних парламентських виборах застосовуватиме нові політичні технології, та закликає громадян не піддаватися їх впливу.

Як повідомляє сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер “Батьківщини” сказала, виступаючи сьогодні перед учасниками акції на Софійській площі.

"Якщо вибори, то ми мусимо з вами знати, що тільки розуміння їх технологій, тільки спільне єднання, щоб їх подолати, дасть нам можливість виграти цей бій заради вас, заради нашого майбутнього і заради збереження нашої незалежності", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на її думку, дії влади можуть змусити людей задовго до чергових виборів вийти на вулиці. "Я хочу, щоб з цього дня ви стали по всій країні послами від всієї нашої великої української родини, щоб кожне місто, кожен район, кожна область нашої великої держави, і щоб ви понесли слово впевненості, що наші негаразди, які народжені неукраїнською владою є тимчасовими", - наголосила вона.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що немає таких завдань, які б не могла виконати сильна людина. У цьому зв’язку вона нагадала, як підприємці захищали своє право на ведення свого бізнесу на "податковому" майдані, та змусили владу їх почути. "Вони добилися перемоги, тому що вони вийшли спільно, і до них прийшли Президент, прем’єр, і питали, що їм треба", - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я вірю в Україну, вірю в те, що такі люди, як ви не дадуть її розвіяти по вітру, не дадуть її принизити в світі", - заявила лідер партії "Батьківщина".