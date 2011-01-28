БЮТ питає, чому меру Одеси можна те, за що покарано сержанта

У парламентській фракції «БЮТ-Батьківщина» вважають, що лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ має покарати свого однопартійця, мера Одеси Олексія КОСТУСЄВА за зневагу до української мови.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції «БЮТ-Батьківщина».

У фракції вважають “цілком справедливим покарання для старшого сержанта ШВЕЦЯ, якого було звільнено з лав ДАІ Одеси за наругу над державною мовою”.

“Тому тепер ми чекаємо, яку ж міру покарання обере лідер Партії регіонів, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ по відношенню до свого однопартійця, мера Одеси пана КОСТУСЄВА”, - зазначається у заяві.

У фракції нагадали, що О.КОСТУСЄВ, всупереч Конституції та закону України «Про державну службу», “фактично заборонив вживати та використовувати українську мову в роботі та діловодстві міської влади Одеси”. Водночас реакції прокуратури, а також вищих посадових осіб держави на цей кричущий і загальновідомий факт, досі не було, додали у «БЮТ-Батьківщині».

У зв’язку з цим «БЮТ-Батьківщина» закликає владу бути послідовною і боротися не лише з наслідками зневаги до української мови державними службовцями дрібної ланки, але й з першопричинами цього, а саме – «особистим прикладом, який подають своїм підлеглим такі «українофоби», як КОСТУСЄВ».

Як повідомляв УНІАН, 22 січня 2011 р. інспектор Одеського міськуправління ДАІ Олександр ШВЕЦЬ під час виконання своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не розумію телячу мову". Сьогодні, 27 січня, МВС повідомило, що О.ШВЕЦЯ звільнено з органів внутрішніх справ за статтею про дискредитацію.

Раніше, у грудні 2010 року мер Одеси О.КОСТУСЄВ на першому засіданні оновленого виконкому Одеської міськради доручив службовцям мерії надавати йому документи виключно російською мовою, всупереч усталеній у міськраді практиці - готувати проекти рішень та розпоряджень двома мовами: державною та російською.

Також О.КОСТУСЄВ запропонував ввести російську мову мовою спілкування на засіданнях міськвиконкому, з чим погодилися члени міськвиконкому і присутні депутати.