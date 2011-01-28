Одеському губернатору «нагороду» від журналістів надішлють експрес-поштою

Ганебну нагороду «Стоп-кран одеської журналістики», яку щороку присуджують політикам і урядовцям, що завдають своїми діями найбільшої шкоди діяльності ЗМІ, принижують роль і місце журналістики у суспільному житті регіону, доставить і передасть сьогодні голові Одеської обласної державної адміністрації Едуарду МАТВІЙЧУКУ кур`єрська служба.

Про це повідомив УНІАН президент Гільдії власкорів центральних і міжнародних ЗМІ в Одесі В‘ячеслав ВОРОНКОВ.

За його словами, «звернутися до послуг кур`єра експрес-пошти змусили членів правління Гільдії спроби губернатора Е.МАТВІЙЧУКА і його підлеглого - керівника Управління у справах преси та інформації ОДА Олександра МІРОШНИЧЕНКА, ухилитися під будь-яким приводом від вручення заслуженої «нагороди».

«Умовитися про зустріч власкорів «Голосу України», УНІАН і «Аргументів і фактів» з губернатором для виконання рішення загальних зборів Гільдії – вручення йому призу «Стоп-кран одеської журналістики» - виявилося непростою справою, - зазначив В.ВОРОНКОВ. –О.МІРОШНИЧЕНКО то посилався на брак часу, то висловлював особисту незгоду з рішенням загальних зборів членів Гільдії власкорів про присудження губернатору ганебного призу».

Тим часом, як показало одностайне відкрите голосування власкорів, Е.МАТВІЙЧУК заслужив цей «приз» не лише за те, що почав свою «губернаторську» діяльність з видання розпорядження про вихід ОДА із співзасновників єдиної україномовної обласної газети «Чорноморські новини». Причому зробив це всупереч вимогам законодавства, без укладання угоди між співзасновниками - адміністрацією і трудовим колективом видання. За що вже у травні, напередодні Всесвітнього дня захисту свободи слова, Національний союз журналістів України ухвалив рішення включити його у «десятку душителів української журналістики».

Впродовж минулого року Е.МАТВІЙЧУК неодноразово ігнорував запрошення Гільдії зустрітися із власкорами всеукраїнських ЗМІ і роз`яснити свої підходи до вирішення актуальних економічних, соціальних проблем регіону, а також відповісти на ряд запитань, зокрема - пояснити, чим викликане грубе ігнорування вимог законодавства про використання державної мови при виконанні службових обов`язків.

Разом із призом «Стоп-кран одеської журналістики» власкори відправили Е.МАТВІЙЧУКУ «Виписку з протоколу загальних зборів Гільдії», в якій чітко вказано, - резюмував В.ВОРОНКОВ, - що став він одинадцятим номінантом «нагороди», зокрема, «за створення умов, що перешкоджають роботі членів Гільдії власних кореспондентів, відмову від зустрічей з власкорами і ігнорування письмового звернення журналістів».

Нагадаємо, у попередні роки “Стоп-кран одеської журналістики” вручався керівництвом Гільдії «за створення умов, що перешкоджають виконанню журналістами своїх професійних обов`язків» прокурору Одеської області Олександру ГАЛКІНУ, начальнику Управління інформації Одеської міськради Ользі НИКОЛЕНКО, керівнику прес-служби Одеської ОДА Віктору БРІКУ. Відзначені «нагородою» також голова облорганізації НСЖУ Юрій РАБОТІН - «за участь в організації масової акції в пансіонаті «Оріон», направленої на розкол НСЖУ», а в 2009 році її одержав екс-глава Антимонопольного комітету України Олексій КОСТУСЄВ - ”за активну позицію з нагнітання конфліктної ситуації між Представництвом з управління комунальної власності Одеської міськради і товариством з обмеженою відповідальністю ”Одеський міський телерадіоцентр”.