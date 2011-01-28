Данилишин заявляє про порушення за часів прем'єрства Януковича

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН заявляє, що в період, коли в 2003-2004 і 2006-2007 роках Віктор ЯНУКОВИЧ був прем'єр-міністром, були порушення процедур державних закупівель.

Про це він заявив в інтерв'ю "Главреду".

"По-перше, я хочу сказати, що події, які відбуваються зараз в Україні в зв'язку перш за все з переслідуванням міністрів Юлії ТИМОШЕНКО, – і ЛУЦЕНКА, і ФІЛІПЧУКА, і ДАНИЛИШИНА, і КОРНІЙЧУКА – носять явно виражений політичний характер. Ніяких сумнівів у цьому бути не може. Якщо вже наша нинішня влада хоче бути безкомпромісною й вести боротьбу зі зловживаннями, хай починає з себе. В період урядів 2003-2004 років, 2006-2007 років хіба мало було порушень? Чи не було порушень, пов'язаних із закупівлями? Можна навести не один приклад, я думаю, що найближчим часом я наведу всі дані, які в мене є", - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Водночас Б.ДАНИЛИШИН висловив думку, що те, як влада зараз поводиться з самою Ю.ТИМОШЕНКО і членами колишнього уряду, демонструє, що у влади немає тверезих аргументів, щоб довести, що колишній уряд діяв не в правовому полі, що він порушував законодавство, і його дії суперечили національним інтересам.

"Всі ці звинувачення, які зараз висловлюються, можна було б пред'являти тисячам, навіть десяткам тисяч державних службовців, усім урядам, які працювали в Україні, починаючи з 1991 року. Всі уряди можна просто брати й вивозити туди, де перебуває ЛУЦЕНКО і решта міністрів", - зазначив екс-міністр.

"Думаю, що має місце прагнення сьогоднішньої влади знищити саме ту опозицію, в якої є реальна перспектива в Україні. Мені дуже боляче спостерігати з території країни, де я зараз перебуваю, коли в день соборності наші опозиційні лідери говорять про об'єднання, а кожен святкує окремо. Як у прислів'ї: де два українці - там три гетьмани. Тому головне завдання влади - не допустити ТИМОШЕНКО і блок, який вона очолює, до майбутніх парламентських виборів", - підкреслив Б.ДАНИЛИШИН.

Нагадаємо, Б,ДАНИЛИШИНУ надали політичний притулок у Чехії.