Презентація проекту з впровадження електронної соцкарти

1 лютого об 11:00 в інформаційному агентстві «Наш Продукт» відбудеться прес-конференція на тему: «Презентація проекту з впровадження електронної соціальної карти в національному масштабі».

Учасники:

народний депутат України Валерій Коновалюк

член Ради директорів консорціуму «ЄДАПС» Георгій Бейлін

генеральний директор компанії «КП ВТІ» Андрій Первушин

заступник генерального директора компанії «КП ВТІ» Олексій Дарський

Електронна соціальна карта вирішить проблему своєчасного адресного розподілу пільг українцям і заощадить кошти державного бюджету. Під час прес-конференції буде продемонстровано процес використання прототипу соціальної карти в транспорті і при покупках в магазині на діючому робочому макеті.

Адреса проведення: Інформаційне агентство «Наш Продукт» (http://ianp.com.ua/ru/about_press), м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, бізнес-центр «Вектор», корпус А, поверх 1. Схема проїзду приведена за посиланням http://ianp.com.ua/ru/shema

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