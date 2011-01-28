Герман знайшла більш ефективну заміну опозиції

Заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН вважає, що громадські організації можуть відігравати в Україні значно більшу роль, ніж опозиція.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.

«Громадські організації в Україні можуть відіграти колосальну роль, тої ролі не може відіграти зараз опозиція, яку цікавить тільки прихід до влади, в будь-який момент, будь-якими способами», - сказала Г.ГЕРМАН.

В той же час на пропозицію представників громадської організації «Збережи старий Київ» стати її членом Г.ГЕРМАН погодилась, але зазначила, що активну роль вона не має можливості відігравати в цій організації у зв’язку із зайнятістю. Проте Г.ГЕРМАН зазначила, що цілком підтримує діяльність організацій, які виступають за збереження обличчя Києва, і навіть погодилася взяти участь у можливій акції проти незаконної забудови біля Театру російської драми ім. Лесі України біля ст. метро «Театральна».

Але, в той же час, заступник глави Адміністрації Президента зазначила, що зможе взяти участь у такій акції лише при наявності вільного часу.

«Я думаю, що ми спільно, разом не дамо зробити так, щоб продовжували руйнувати і нищити Київ», - сказала Г.ГЕРМАН.