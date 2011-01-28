Тимошенко обіцяє власноруч розклеювати агітацію за Януковича

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО вважає безпідставними звинувачення у завищенні цін при закупівлі автомобілів «Опель-комбо» для сільської медицини та використанні службового становища під час проведення президентської виборчої кампанії 2009-2010 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на прес-конференції.

«Наш уряд прийняв рішення, що терміново, невідкладно, буквально в надзвичайному режимі потрібно села, які віддалені від лікувальних закладів, забезпечити транспортом. Я хочу підкреслити, що саме транспортом, який довозить лікаря, фельдшера безпосередньо до хворого. Мова не йшла про швидкі допомоги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, перша початкова вартість цих машин на початку переговорів з австрійською стороною становила 15 тис. євро. (за один автомобіль), а в переговорному процесі компанія «Вомед» погодилася знизити ціну до 12,5 тис. євро. «Тобто, іншими словами, єдиний визначений Австрією постачальник компанія «Вомед» не завищила ціни, а надала знижку Україні. Крім того, між компанією «Вомед» і державою Україна жодного посередника не було», - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що автомобілі «Опель-комбо» придбавалися, як спеціальні транспортні засоби, а не як карети швидкої допомоги.

Водночас, за її словами, за оцінками користувачів цих автомобілів, у екстрених випадках за необхідності транспортувати пацієнта до найближчої лікарні можна скласти сидіння та поставити ноші для хворого.

Екс-прем’єр заявила, що не використовувала посаду глави уряду у агітаційній кампанії з виборів Президента. «Мені докоряють, що коли ми ті машини віддавали, на них було написано «Програма уряду Юлії Тимошенко для сільської медицини». Я хочу публічно пообіцяти Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, якщо вони приймуть цей закон (про перерозподіл бюджетних видатків для продовження програми «Сільська медицина» - УНІАН) і закуплять ще 10 тис. машин для села, ми за рахунок грошей партії «Батьківщина» на кожній машини напишемо: «Програма уряду Януковича для сільської медицини». Я власноручно буду ці наклейки розклеювати», - пообіцяла вона. Проте екс-прем’єр також порадила розмістити написи «Програма уряду Януковича» на президентському вертольоті, який закуповується за 17 млн. євро, а також на кожній платіжці громадян з оплати житлово-комунальних послуг.

«Те, що одну з найкращих програм, яку зробив наш уряд в кризу, таким чином принижують, дискредитують, говорить про моральний стан цієї влади. Я думаю, було би дуже правильно, якщо б Віктор Федорович на кожній платіжці по газу, в яких людям виставили непосильні рахунки, також написав «Програма уряду Януковича». Їм теж є чим «пишатися», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.