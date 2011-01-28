1000-гривнева купюра - сигнал глобальної інфляції?

Лідер громадянського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-Християнської партії Зорян ШКІРЯК вважає правильним, що «платити треба всім і за все». Але перед скасуванням пільг необхідно створити умови, щоб люди мали можливість заробляти або одержувати адекватні кошти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі політика, про це З.ШКІРЯК сказав, коментуючи вчорашню заяву КП “Київський метрополітен” про те, що в столиці з 28 січня за рішенням Київради скасований безплатний проїзд у метро пенсіонерам, інвалідам та іншим пільговим категоріям громадян. (Сьогодні вранці столична влада запевнила, що пенсіонери та інваліди можуть і надалі користуватися послугами метро безплатно, а Київський метрополітен спростував свою вчорашню заяву про позбавлення певних категорій пільговиків права на безплатний проїзд – УНІАН).

Зокрема З.ШКІРЯК заявив: «Простіше кажучи, щоб заплатити – треба мати. І це стосується не тільки транспорту, це й оплата ЖКП, і багато чого іншого. А в умовах тотального зниження рівня життя, безробіття, назріваючого економічного колапсу, щоденного зростання цін на продукти і пальне, а також абсолютно провальної «псевдореформаторської» діяльності уряду Миколи АЗАРОВА, відбирати пільги у бідних просто неприпустимо! Саме ці люди, як ніхто, зараз потребують захисту і підтримки держави. Сьогодні в більшості населення просто немає грошей. Вони б раді платити - та нічим», - зазначив політик.

За словами лідера “Нового Києва”, «київська скарбниця порожня», оскільки вперше за всю історію незалежної України відрахування з київського бюджету в державний склали колосальну цифру - 8,4 млрд. грн. «Це більше половини загального фонду бюджету столиці на 2011 рік (для порівняння - в 2009 році відрахування до держбюджету склали 6,4 млрд. грн.). Але ж це питання до пана АЗАРОВА, безпосереднього начальника пана ПОПОВА. Виникає запитання, чому за відверті провали в соціальній та економічній політиці влади розплачуються прості, малозабезпечені люди?», - запитав політик.

При цьому З.ШКІРЯК висловив думку, що в країні назрівають серйозні економічні проблеми.

«Нещодавню інформацію глави НБУ Сергія АРБУЗОВА про можливий випуск 1000-гривневої купюри можна сміливо розцінювати як елемент підготовки влади до глобальної інфляції, що насувається в країні», - обгрунтував він.

Політик заявив, що єдиною можливістю уникнути соціальної та економічної катастроф «може бути зміна чинної влади».

«Банкова і Грушевського мають негайно припинити свої «ноу-хау» - експерименти над власним народом», - підкреслив З.ШКІРЯК.