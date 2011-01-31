Регіонал Хара виступив проти уряду

Депутат від Партії регіонів Василь Хара категорично засудив Пенсійну реформу, яку ініціює уряд Азарова. Про це депутат повідомив в коментарі "Подробностям".

Зокрема, Хара розкритикував ініціативу підвищення пенсійного віку, яка, на думку регіонала, є "згубним крайнім заходом". Він також заявив, що подібну оцінку підтримує вся Федерація профспілок, яку він очолює.

"Ми категорично виступаємо проти ініціативи Кабінету міністрів про підвищення пенсійного віку. Навіть благополучна Франція бастує проти цього. Так у Франції вичерпано ресурси поповнення Пенсійного фонду, а у нас вони ще є", - підкреслив Хара.

Разом з тим, він висловився за заходи, які повинні стати альтернативою Пенсійної реформи, - відміна спрощеної системи оподаткувань для підприємців, відновлення виробництва і виведення економіки з тіні. За його словами, виконання всіх цих заходів може збільшити надходження до бюджету на 70-75 мільярдів гривень, притому, що підвищення пенсійного віку дасть лише 500-600 мільйонів.

Напередодні, один з керівників Запорізької облпрофради Віталій Каплій заявив, що профспілки не підтримують Пенсійну реформу, оскільки вона порушує конституційні права громадян. Крім того, проти реформи висловлювалися представники Львівської, Черкаської і деяких інших областей.

Як повідомляють джерела у ФПУ, під час внутрішньої планової селекторної наради Василь Хара закликав регіональних керівників почати масштабну кампанію проти Пенсійної реформи в регіонах, які регіональні організації повинні приурочити до дня розгляду реформи у Верховній раді.

Нагадаємо, що 13 грудня в парламенті був зареєстрований законопроект "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", розроблений під керівництвом віце-прем`єр-міністра Сергія Тігіпка. Законопроект передбачає ряд заходів направлених на ліквідацію дефіциту бюджету Пенсійного фонду, зокрема збільшення на п`ять років пенсійного віку для жінок - з 55 до 60 років. На 16 лютого заплановано перші слухання даного законопроекту у Верховній Раді. До цього законопроект пенсійної реформи повинні обговорити в регіонах.