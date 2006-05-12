Парламент Криму відправив у відставку уряд

16:12, 12 травня 2006
Політика
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"За" проголосували 78 із 89-ти кримських депутатів

Верховна Рада Автономної Республіки Крим V скликання припинила повноваження Ради міністрів АРК.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалено сьогодні на першому засіданні кримського парламенту.

За припинення повноважень Ради міністрів висловилися 78 із 89-ти кримських депутатів, які взяли участь у голосуванні.

Відправленому у відставку складу Ради міністрів Криму доручено виконувати свої обов`язки до формування нового складу кримського уряду.

Після ухвалення даного рішення новообраний кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО оголосив перерву в засіданні першої сесії кримського парламенту V скликання до 19 травня.

Як повідомляв УНІАН, рішенням Президії кримського парламенту організаційне пленарне засідання першої сесії Верховної Ради АРК п`ятого скликання було призначене на 12 травня. Зокрема, на цьому засіданні планувалося обрати Голову ВР АРК, його заступників, утворити Постійні комісії кримського парламенту, обрати їх голів, сформувати склад Президії.

 

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