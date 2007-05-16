Чим займаються депутати розпущеної Верховної Ради (фоторепортаж)
18:08, 16 травня 2007Політика
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Коаліція не зважає на указ Президента
Депутати, які представляють більшість у Верховній Раді Vскликання, сумлінно продовжують ходити на роботу, незважаючи на Указ Президента про розпуск парламенту.
На парламентських засіданнях вони знайомляться з пресою...
|Як видно зі сторінок газет, інформацію депутати отримують корисну і пізнавальну. Збагачуються, одним словом...
|Депутати мають нагоду і шепнути одна одному щось на вушко...
|І з близькими по духу людьми поспілкуватися - щиро і довірливо
Фото Сергія Світлицького/УНІАН
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