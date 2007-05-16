Чим займаються депутати розпущеної Верховної Ради (фоторепортаж)

Коаліція не зважає на указ Президента

Депутати, які представляють більшість у Верховній Раді Vскликання, сумлінно продовжують ходити на роботу, незважаючи на Указ Президента про розпуск парламенту. Фото Сергія Світлицького/УНІАН

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