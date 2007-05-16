Чим займаються депутати розпущеної Верховної Ради (фоторепортаж)

18:08, 16 травня 2007
Політика
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Коаліція не зважає на указ Президента

Депутати, які представляють більшість у Верховній Раді Vскликання, сумлінно продовжують ходити на роботу,  незважаючи на Указ Президента про розпуск парламенту.

Фото Сергія Світлицького/УНІАН

 

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