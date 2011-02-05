Ліквідатор разом з підприємством продав міську школу

Прокуратурою міста Суми до суду з обвинувальним висновком направлено кримінальну справу стосовно ліквідатора державного комунального підприємства «Виробничо-житлове ремонтно-експлуатаційне управління-6», який продав приміщення школи.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією начальника слідчого відділу прокуратури Сумської області Ігоря СИДОРЕНКА, посадовця звинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Досудовим слідством встановлено, що ліквідатор, зловживаючи своїм службовим становищем, включив до ліквідаційної маси та реалізував будівлю по вулиці Новорічній, що в обласному центрі, яка ніколи не перебувала в повному господарському віданні підприємства-банкрута, а насправді використовувалась та обліковувалась в управлінні освіти і науки Сумської міської ради як будівля школи. У такий спосіб зловмисник завдав територіальній громаді м. Суми збитки у розмірі понад 207 тис. грн.

Стосовно посадовця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Накладено арешт на майно обвинуваченого у розмірі 2,3 млн. грн., у тому числі вилучені матеріальні цінності на суму майже 10 тис. грн.