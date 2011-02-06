Симоненко пояснив, навіщо Компартії влада

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО переконаний, що КПУ є єдиною справжньою опозиційною силою в Україні.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу.

"Ми єдина на сьогодні політична структура в суспільстві, яка виступає проти, як опозиція цього політичного курсу і політичної системи", - сказав він.

За словами П.СИМОНЕНКА, його соратники по партії, які нині працюють у виконавчих структурах влади роблять все можливе, щоб ця структура працювала на державу і на інтереси громадян. П.СИМОНЕНКО наголосив, що його політична сила при визначенні яким чином діяти, вирішила, що має бути активним учасником в нинішній структурі влади аби проводити свою боротьбу. "На тих ділянках де ми можемо очолити чи брати участь і можемо допомогти нашим людям все для цього зробимо. Це і є ідеологію і мотивацією участі в так званих структурах влади", - сказав лідер КПУ.

П.СИМОНЕНКО також додав, що сьогодні є нагальна потреба у зміні політичної системи.