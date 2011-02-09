Пірати захопили супертанкер, серед членів екіпажу якого може бути українець

Сомалійські пірати 9 лютого захопили британський супертанкер "Ірен СЛ" (Irene SL), здатний перевозити до двох мільйонів барелей сирої нафти, повідомляє Reuters.

Судно, що прямувало в США під грецьким прапором, було атаковане в Індійському океані за 360 кілометрів від берегів Оману. На його борту було 25 членів екіпажу, включаючи сімох греків, 17 філіппінців і одного українця. При цьому РІА “Новости” стверджує, що російськомовний моряк - не українець, а грузин.

Як розповіли в грецькому Міністерстві торгового судноплавства, танкер перевозив 266 тонн нафти.

Захоплення британського судна стало другим інцидентом такого роду за два дні: напередодні пірати атакували нафтоналивний танкер "Савіна Кайлін" (Savina Caylyn), який ішов під італійським прапором. На борту того судна знаходилися 22 моряки, нагадує Лента.ру.

Італійський танкер також був захоплений неподалік від Аравійського півострова – біля єменського острова Сокотра, розташованого в Аденській затоці.

6 листопада 2010 року пірати отримали рекордний викуп - дев`ять мільйонів доларів - за південнокорейський супертанкер "Саме Дрім" (Samho Dream), який перевозив два мільйони барелей нафти.