Україна лавірує між Росією і Заходом, вважають росіяни (опитування)

72% росіян у січні 2011 р. заявили, що ставляться до України добре (рік тому так вважали 52%), повідомляє з посиланням на власне соціологічне опитування Левада-центр.

До 29% зросла кількість тих, хто вважає, що країни зближуються (у 2005-2009 рр. цифри коливалися між 5 і 10%). Перш за все, це мешканці сіл (38%), заможні росіяни (37%) і пенсіонери (34%). При цьому вдвічі-тричі стало менше тих, хто вважає навпаки - що Україна віддаляється від Росії, зближуючись з країнами Заходу (нині 21% порівняно з 63% в 2008-му і 46-53% в інші роки).

Зросла і кількість тих, хто вважає, що Україна не віддаляється і не зближується, а лавірує між Росією і країнами Заходу: після 22-27% в попередні п`ять років, тепер ця цифра зросла до 38%. Частіше за інших так відповідали мешканці міст з населенням до 100 тис. (52%), росіяни у віці від 40 до 54 років (44%) і люди з вищою освітою (42%).

Серед росіян зростає усвідомлення того, що Росія і Україна - різні суверенні держави: більшість росіян (61%) вважають, що країни повинні бути незалежними, але дружніми. У 2005-2009 рр. так вважали 51-56%, в 2010-му - 64%.

Будувати відносини "як з іншими державами": кордони, візи, митниці - хочуть 20%. Це нижче, ніж було в 2008-2009 рр. (24-29%), але стрімко більше, ніж півроку назад (16-17%).

Кількість росіян, які твердили, що країни повинні об`єднатися в одну державу, і раніше коливалася від 12 до 19%, і нині так вважають 13% населення.

Опитування проходило 21-24 січня за репрезентативною вибіркою 1600 росіян у 130 населених пунктах 45 регіонів країни. Статистична похибка не перевищує 3,4%.