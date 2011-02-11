"Свобода" закликає міліцію не виконувати наказів "окупаційної влади"

Керівництво Харківської обласної парторганізації «Свобода» заявляє, що сьогодні членів міського та обласного комітетів було допитано на предмет участі у підготовці вибухів у Макіївці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної «Свободи», «розмова» зі співробітниками з управління по боротьбі з організованою злочинністю відбулася за відповідним особливим дорученням з МВС.

Згідно з інформацією, «кожен з опитаних повідомив, що протягом останнього часу не був у Макіївці та про «теракт» знає виключно із загальнодоступних повідомлень ЗМІ».

«Примітно, - йдеться у повідомленні, - що список допитуваних, яким користувалися правоохоронці, мав заголовок «Активісти радикально-налаштованих націоналістичних угруповань».

Парторганізація офіційно заявляє, що «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» є зареєстрованою політичною партією, а не «радикальним угрупованням», і закликає Головне управління МВС України в Харківській області не виконувати «репресивних наказів окупаційної», як вважають свободівці, влади «під приводом розслідування різних «терактів», за якими та сама влада й стоїть».

«Окрім правдивої інформації про відсутність зв’язку свободівців з макіївськими подіями, допитувані принципово відмовилися від дактилоскопії», - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначають, що «днем раніше аналогічні допити мали місце на Донеччині та в Ізюмі». Повідомляється, що 14 лютого харківські свободівці проведуть пікетування обласної міліції з вимогою «негайного припинення переслідувань громадян за ознакою симпатій до націоналістичної ідеї».