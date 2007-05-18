Зварич хоче ”обнулити” КС та почати все з початку

Представник Президента України у Верховній Раді Роман ЗВАРИЧ вважає, що необхідно провести з`їзд суддів для формування нового складу Конституційного Суду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Нашої України".

“Проведення з’їзду суддів – це спроба деполітизувати ситуацію в судовій гілці влади, зокрема, виходячи з ситуації, яка сьогодні склалася в Конституційному Суді”, - сказав Р.ЗВАРИЧ.

“Я вважаю, що нинішній склад КС настільки дискредитував себе, що неможливо говорити про будь-які спроби врятувати його чесне ім’я. Найкраще було б почати з нуля, і сформувати такий суддівський корпус, який би міг виносити об’єктивні та політично незаангажовані рішення”, - наголосив він.