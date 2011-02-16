КПУ з Симоненком не зможе потрапити у ВР на наступних виборах?

Народний депутат, колишній член Комуністичної партії України Леонід ГРАЧ не вірить, що КПУ під керівництвом Петра СИМОНЕНКА пройде до Верховної Ради на наступних парламентських виборах.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Ні, не пройде. За такого розкладу, за такого особистого відторгнення... Вона (Комуністична партія) стала заручницею особистої поведінки і зради СИМОНЕНКА», - сказав, зокрема, Л.ГРАЧ.

Він також стверджує, що ніяких переговорів про створення нової партії з лідерами лівих партій наразі не веде.

«Ні з ким у мене жодного слова не проговорено. Була розмова з Наталією Михайлівною (лідер ПСПУ Н.ВІТРЕНКО). Йдеться не про форму створення нової партії. Кількість лівих партій достатня в Україні», - заявив Л.ГРАЧ.

При цьому Л.ГРАЧ вважає, що йому рано сидіти «на призьбі», і що він «достатньо заряджений», аби реалізуватися.

«Куди життя мене приведе? До якої партії за назвою – питання інше. Але це має бути партія суто марксистського лівого толку» - впевнений Л.ГРАЧ.