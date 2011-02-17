ПР використовує Свободу” у своїх цілях?

Віктор Янукович і Партія регіонів використовують націоналістичну «Свободу» у власних цілях, сподіваючись послабити позиції Юлії ТИМОШЕНКО, пише Міхал КАЦЕВИЧ у польському тижневику Newsweek Polska (див. Inozmi.Glavred).

«Свобода – дуже вдалий проект Партії регіонів, – цитує М.КАЦЕВИЧ слова політолога і радника президента України Дмитра ВИДРІНА. – Націоналісти, яких спонсорують олігархи з Донецька, отримають владу в Західній Україні і будуть там боротися з політиками Ю.ТИМОШЕНКО, служачи виключно В.Януковичу».

Риторика «Свободи» на чолі з лікарем і юристом зі Львова Олегом ТЯГНИБОКОМ ніколи не вирізнялася делікатністю, стверджує автор. То вони пропонують відрубати олігархам голови, то вивезти українських політиків на човнах у Чорне море й там залишити. На думку О.ТЯГНИБОКА, пише автор, шість років тому була псевдореволюція, а справжня ще попереду.

«Націоналісти вправно пропагують свої ідеї, особливо на заході країни. Решта політиків зробили все, аби викликати відразу до демократії і лібералізму», – цитує видання київського журналіста Віталія ПОРТНІКОВА. За словами автора статті, ідеологія радикалів зводиться до принципу: Україна для українців. Окрім того, вони хочуть очистити країну від олігархів, які служать Заходу і Москві.

«Немає сумніву, що як тільки О.ТЯГНИБОК набере значної сили, він стане ворогом, – цитує Newsweek Polska іншого політолога Вадима КАРАСЬОВА. – Не виключено, що антипольський радикалізм націоналістів може вправно використати влада в Києві для тиску на Варшаву». Однак нині, додає автор, головний ворог націоналістів не Польща, а Москва.