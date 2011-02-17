В ОДА пояснили, чому закривають україномовну школу у Красному Лучі

Україномовна школа №15 у Красному Лучі Луганської області закривається суто через економічні чинники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Луганської облдержадміністрації Родіон МІРОШНИК сьогодні під час засідання Постійної комісії Луганської обласної ради з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту.

За словами віце-губернатора, ця школа заповнена учнями лише на 20%, отже, забезпечення навчання одного учня в ній обходиться місцевому бюджету в 5 разів дорожче, ніж фінансується за нормативами.

Заступник голови Луганської ОДА поінформував членів комісії про депутатський запит, що надійшов до облдержадміністрації від ряду народних депутатів України. Посилаючись на лист від батьків учнів ЗОШ №15 м. Красний Луч, народні депутати вимагають скасувати закриття, за їх словами, «єдиної україномовної школи в Красному Лучі». Також вони звинувачують місцеву владу у порушенні законних прав громадян та їх дітей на отримання україномовної освіти.

«Викладена у депутатському запиті ситуація абсолютно не відповідає дійсності», - підкреслив Р.МІРОШНИК. Він зазначив також, що у Красному Лучі українською навчаються 62% школярів. Цього року її обрали мовою навчання для своїх дітей батьки 64% першокласників. Усього із 30-ти діючих в місті шкіл 12 суто україномовні, 14 – з українською та російською мовами навчання, і тільки 4 російськомовних школи.

«Враховуючи двохмільйонний дефіцит бюджету на освіту в місті, краснолуцькій владі треба було обирати: або "злити" сусідні школи, залишивши дві з трьох, або не виплачувати зарплату вчителям протягом двох місяців, або зовсім відмовитися від забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів», – пояснив заступник губернатора.

Він зазначив, що одна із сусідніх шкіл в цьому ж мікрорайоні є українською, викладання в іншій ведеться на обох мовах за вибором учнів та їх батьків. Ці школи теж не повністю укомплектовані, тому їх поповнення учнями із ЗОШ №15 покращить фінансове становище. Крім того, у цих двох навчальних закладах існує більш розвинена матеріально-технічна база для організації освітнього процесу.

Учням 15-ої школи запропоновано переходити в будь-яку зі шкіл. «При цьому ми готові зробити так, щоб діти перейшли цілими класами, своїм, уже злагодженим, колективом, зі своїми ж вчителями», – заявила під час засідання комісії начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації Ірина ЦИМБАЛ.

Вислухавши інформацію щодо ситуації довкола закриття школи в Красному Лучі, учасники засідання Постійної комісії облради засудили спроби політизувати звичайний процес оптимізації роботи освітніх закладів. Вони назвали звинувачення з боку народних депутатів України упередженістю проти російськомовного Сходу України. «Нас змушують виправдовуватися за те, чого нема», – зазначив голова комісії облради з питань освіти, науки, культури, молоді та спорту Валерій ФІЛІПОВ.

За результатами розгляду цього питання комісія вирішила підготувати звернення до голови Верховної Ради України щодо факту розповсюдження народними депутатами України неправдивої інформації, яка завдає шкоди репутації Луганської області, і винести текст звернення на схвалення депутатів обласної ради на черговій сесії 25 лютого.

Одночасно розглядатиметься можливість подання позовної заяви до суду на розповсюджувачів завідомо фальшивої інформації.

Як повідомляв УНІАН, у м. Красний Луч Луганської області п`ятеро батьків учнів україномовної школи №15 вже другу добу проводять голодування на знак протесту проти її закриття.