Азаров назвав Тимошенко «мамою»

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що "харківська угода", якою забезпечено Україні зниження ціни на газ на 100 доларів, себе повністю виправдала.

Про це він сказав сьогодні у парламенті, передає Gazeta.ua.

Відповідаючи на запитання "бютівця" Андрія Павловського щодо підвищення тарифів через ціну на газ, в якому депутат назвав Азарова "батьком харківської угоди", прем`єр зауважив: "Якщо ми говоримо про батьківство, то треба і про мам згадати. Про "мам московської угоди", згідно якої Україна отримала різке збільшення ціни на газ. Нагадаю тим, хто забув: 450 доларів помножити на дріб, яка наближається до одиниці. Згадайте про цю угоду, по якій Україна, на жаль, працює вже третій рік."

Азаров наголосив, що якби не були підписані "харківські угоди", то за домовленістю Тимошенко з Росією зараз ціна на газ була б майже 400 доларів. "Тоді порахуйте, на скільки треба було збільшити тарифи", - додав він.