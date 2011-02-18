Тимошенко заявляє про арешт члена родини Кожем’якіна

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що заарештовано члена родини першого заступника голови парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

«Терор продовжується. Зараз заарештували члена родини нашого КОЖЕМ’ЯКІНА після того, як він сьогодні відбивав атаку на наш партійний офіс», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.