Тимошенко заявляє про арешт члена родини Кожем’якіна
20:08, 18 лютого 2011Політика
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Повідомлення поширене через Twitter
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що заарештовано члена родини першого заступника голови парламентської фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.
Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.
«Терор продовжується. Зараз заарештували члена родини нашого КОЖЕМ’ЯКІНА після того, як він сьогодні відбивав атаку на наш партійний офіс», - написала Ю.ТИМОШЕНКО.
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