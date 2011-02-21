Сбушник, на якого показали в Батьківщині, запевняє, що у нього є алібі

Служба безпеки України вимагає від представників партії “Батьківщина” невідкладно надати всі матеріали щодо подій, які сталися 18 лютого в офісі партії на вулиці Турівська у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, за наказом голови Служби безпеки Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО проводиться службове розслідування щодо обставин подій, які відбувалися 18 лютого у Києві на вул.Турівській, де знаходиться партійний офіс «БЮТ-Батьківщини».

На сьогодні у ході перевірки встановлено, що ані від керівництва Служби, ані від начальників оперативних підрозділів співробітникам СБУ не надходило наказів щодо проведення будь-яких оперативно-розшукових, слідчих або інших процесуальних дій за цією адресою.

У встановленому порядку відібрано також пояснення у співробітника СБУ, прізвище якого називали народні депутати від БЮТ. Згідно з рапортом офіцера, цього дня з 9.00 до 15.00 він виконував свої службові обов’язки і на вулиці Турівський не був. Ця інформація наразі детально перевіряється в рамках службового розслідування.

Водночас, здійснюючи таку перевірку, СБУ вимушена спиратися винятково на повідомлення ЗМІ та публічні заяви функціонерів БЮТ. До цього часу до СБУ не надійшло офіційного звернення від партії «БЮТ-Батьківщина» щодо згадуваних подій, також не отримано документальних підтверджень інциденту, який нібито мав місце.

З метою всебічного розслідування цієї ситуації та встановлення істини Служба безпеки України офіційно звертається до керівництва цієї партії, співробітників партійного офісу на вул. Турівській з вимогою невідкладно надати записи камер відеоспостереження, прізвища свідків, до яких начебто зверталися співробітники СБУ, прізвища цих «співробітників», які, як стверджують представники БЮТ, приходили до офісу.

Служба безпеки України збирається провести таке розслідування максимально прозоро для громадськості, повідомляючи ЗМІ про всі результативні етапи цієї перевірки.

“Сподіваємося, що задля зміцнення демократичних засад у державі та на підтвердження відповідальності політиків за свої слова, керівництво партії, котра привселюдно звинуватила СБУ у начебто неправомірних діях, зробить тепер крок, який очікує від неї суспільство.

СБУ наполягає на отриманні усієї сукупності доказів, які можуть у правовій площині пролити світло на те, що насправді відбулось”, - наголосили у прес-центрі Служби безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого на засіданні ВР перший заступник голови фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що «фракція отримала інформацію про те, що з боку СБУ готуються провокації щодо партійного офісу політичної партії «Батьківщина», і зараз спецпідрозділ «Альфа» разом зі слідчими і співробітниками СБУ під’їжджають вже до Турівської, щоб брати його штурмом».

Після цього лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що Служба безпеки України проводить обшук та вилучення центрального партійного сервера в офісі партії.

У СБУ спростували заяви про захоплення спецпідрозділом "Альфа" офісу партії "Батьківщина" в Києві.

Пізніше Ю.ТИМОШЕНКО на своєї сторінці в Twitter написала, що СБУ відмовилася від наміру провести обшук у київському офісі партії через розголос, якого набула ця інформація.

Народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій ШКІЛЬ заявив газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№26 від 21 лютого 2011 року), що партія «Батьківщина» має у своєму розпорядженні відеозаписи, які підтверджують відвідання представниками СБУ центрального офісу партії в Києві минулого тижня.

"У нас є всі дані: прізвище, ім`я, по батькові, звання начальника відділу, який керував цією операцією, є відео, на якому також зафіксовані номери машин", - сказав він. Разом із тим, за словами депутата, з проханням надати цю інформацію для проведення перевірки з СБУ "ніхто офіційно не звертався".