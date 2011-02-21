Міллер розказав, як Газпром облагодіяв українців - щоб не померзли
15:26, 21 лютого 2011Політика
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"Назустріч українським друзям..."
У зв`язку з холодами ВАТ «Газпром» постачає газ в Україну понад передбачені контрактом обсяги.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сьогодні на прес-конференції в Москві.
«Ми в повному обсязі задовольняємо обсяги постачань газу в Європу за тими заявками, які ми щодоби одержуємо. Зараз і в Україні достатньо холодно, і ми постачаємо навіть додаткові обсяги понад контракт», – сказав О.МІЛЛЕР.
Він підкреслив, що «Газпром» іде назустріч українським друзям, щоб в Україні було тепло і споживачі одержували газ.
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