Міллер розказав, як Газпром облагодіяв українців - щоб не померзли

У зв`язку з холодами ВАТ «Газпром» постачає газ в Україну понад передбачені контрактом обсяги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив глава «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Ми в повному обсязі задовольняємо обсяги постачань газу в Європу за тими заявками, які ми щодоби одержуємо. Зараз і в Україні достатньо холодно, і ми постачаємо навіть додаткові обсяги понад контракт», – сказав О.МІЛЛЕР.

Він підкреслив, що «Газпром» іде назустріч українським друзям, щоб в Україні було тепло і споживачі одержували газ.