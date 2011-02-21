Королевська: пільги мають ті, хто прийшли, поклонилися, поаплодували

Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва, вважає, що уряд пішов шляхом побудови повністю залежного від влади суспільства.

Про це вона заявила в програмі «Час інтерв`ю» на «5-му каналі».

За словами Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, при нинішній владі «ті, хто прийшли, поклонилися, поаплодували - ті пільгу одержали. Ті, які не поклонилися і не поаплодували, - тим пільгу Кабмін не видав - залежність вибудовується в усьому. Така ж залежність вибудовується і в Податковому кодексі, який так написано, що підприємець не може працювати чесно. Він вимушений його порушувати і автоматично стає залежним. Побудова моделі залежності населення від влади - ось філософія побудови економічної моделі».

Народний депутат вважає, що уряд не має чіткого плану реформ і концепції розвитку економіки України. «Яку економічну модель сьогодні бачить уряд? У Президента - одна модель, у уряду - інша. Не випадково багато законів, які подає уряд, - Президент потім ветує. Виходить, навіть у влади немає єдиної економічної моделі», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, уряд робить наголос на розвитку важкої промисловості в збиток малому й середньому бізнесу. «Що ми робимо основою нашої економіки? Металургію? І розвивати будемо лише її? Тоді в країні залишаться лише заводи, що належать олігархам, і весь народ на них працюватиме, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Основа нашої незалежності - це середній і малий бізнес, економічно активні люди. Це диверсифікована економіка, захищена від зовнішніх криз, яка має сьогодні колосальний потенціал зростання. Якщо ми вибудовуємо цю модель - тоді відповідно під неї й потрібно приймати умови оподаткування, умови регулювання на ринку та зберігати економічні свободи».

За її словами, поки немає чітко означеної моделі економіки, яка буде побудована в Україні, уряд займається ручним регулюванням, яке в нинішніх умовах не спрацьовує. «Я за те, щоб у нас була модель саме вільної економіки, модель розвитку середнього класу з підтримкою малого й середнього бізнесу. Нам потрібно відходити від олігархічної моделі управління - вона не виживе. Не в змозі 50% легальної економіки годувати 100% соціально незахищених людей і утримувати нашу бюрократію», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку депутата, в України ще зберігся колосальний потенціал можливостей. «У нас є реальні можливості зростання при правильному реформуванні економіки. Але при такому підході уряду - вони не зможуть створити ліквідний продукт, ліквідну економіку. Вони угроблять те, що сьогодні ще залишається нашим шансом на розвиток», - попереджає Н.КОРОЛЕВСЬКА.