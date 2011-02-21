Тимошенко вважає, що влада розгорнула війну проти української мови

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що нинішня влада розгорнула війну проти української мови.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні Ю.ТИМОШЕНКО з нагоди Міжнародного дня рідної мови.

«При формально державному статусі української режим ЯНУКОВИЧА розгорнув справжню війну проти мови Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Влада закриває україномовні школи, скорочує присутність нашої мови у вишах та інформаційному просторі. Сотні працівників адміністрації ЯНУКОВИЧА, Кабміну, обласних та місцевих адміністрацій, більшість депутатів-регіоналів не розмовляють українською, або взагалі її не знають і не поважають», - зазначила вона.

На переконання Ю.ТИМОШЕНКО, дії Віктора ЯНУКОВИЧА та його оточення, навіть тих із них, хто вимушено цідить з себе українські слова, чітко свідчать, що наша мова для них не є цінністю, яку слід берегти, примножувати. Лідер «Батьківщини» запевнила, що її команда готова вийти на Майдан, якщо «пазурі ЯНУКОВИЧА потягнуться до закону про мови або конституційного статусу української». «Але є й прості дієві речі, які не вимагають жертв чи подвигів: просто купити в кіоску україномовну газету чи україномовну книгу у крамниці. Замовити на радіостанції україномовну пісню. Письмово вимагати від керівництва телеканалів збільшення частки україномовних програм. Не шкодувати грошей на кіно з україномовним дубляжем...Не піддаючись мовному тиску оточення, розмовляти українською мовою. Навчати рідній мові дітей та спілкуватися з ними українською. Тільки так ми збережемо нашу рідну мову», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО запевнила, що її політична сила послідовно дотримується принципу існування однієї державної мови - української. «Робимо це не для того, щоб принизити інші мови. Просто зрозуміймо всі, україномовні, російськомовні, іншомовні: державна підтримка українській потрібна лише для того, щоб подолати наслідки кількасотлітньої колоніальної мовної політики, внаслідок якої комунікативна потужність української мови опинилася під загрозою», - сказала лідер “Батьківщини”. Ю.ТИМОШЕНКО також побажала, аби російська мова ніколи не опинилася у такому критичному становищі, як зараз українська.