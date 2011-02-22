Чорноволу смішні чутки про заміну Литвина на Плюща

Член депутатської групи «Реформи заради майбутнього» Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що вірогідність вступу його групи до парламентської більшості є дуже високою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Києві.

Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що поки що це питання на засіданні депутатської групи не розглядалось. Водночас, він нагадав, що багато членів групи свого часу на індивідуальній основі вступили до парламентської більшості, тому він не бачить нічого дивного у приєднанні до більшості усієї групи.

«Очевидно, що було б логічно вступити для нас у більшість», але, за його словами, «Реформи заради майбутнього» хочуть «публічно або непублічно дістати пояснення, чому такі жорсткі і в чомусь некомпетентно брутальні випади пішли проти нашої групи з боку представників Партії регіонів».

Як сказав Т.ЧОРНОВІЛ, створення депутатської групи, яка матиме усі права фракції, стало неприємним фактом для Партії регіонів, і вона найменш задоволена цим.

«Група створена, щоб відстоювати свої політичні позиції і по одному не підпасти під жорсткий вплив нинішньої більшості. Розповіді про те, що група створена як кишенькова фракція Партії регіонів, розбиваються об позицію самої Партії регіонів – дуже неадекватний, на мій погляд, і жорсткий виступ голови Регламентного комітету Володимира МАКЕЄНКА все чітко поставив на свої місця», - наголосив він.

За його словами, Партія регіонів планувала як мінімум наростити свою кількість до 190 депутатів, а як максимум - мати власну більшість, тобто більше 226 депутатів. Він не виключив, що найближчим часом до цієї фракції вступить ще ряд депутатів, у тому числі, можливо, Олег ЛЯШКО і Сергій ОСИКА.

Т.ЧОРНОВІЛ наголосив, що найближчим часом збільшиться і чисельність групи «Реформи заради майбутнього», у складі якої на сьогодні 20 депутатів. Зокрема, ведуться переговори з рядом депутатів.

Він зауважив, що його група поки не висувала жодних кадрових претензій, у тому числі й на посаду голови парламенту. «Заяви про те, що ми об’єднались проти когось, щоб когось зняти, когось витіснити з більшості, не відповідають дійсності. Особливо надзвичайно смішні й неадекватні розмови про те, що ми об’єднались для того, щоб змістити Володимира ЛИТВИНА з посади голови Верховної Ради і поставити на це місце Івана ПЛЮЩА», - наголосив Т.ЧОРНОВІЛ.