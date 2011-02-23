Литвин вважає, що в опозиції енергії вистачає тільки на створення комісії

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає за посилення контролюючої функції парламенту.

Як повідомила УНІАН прес-служба ВР, про це В.ЛИТВИН заявив під час зустрічі з представниками політологічних кіл США на чолі з виконавчим директором американської громадської організації «Frеedom House» Девідом КРЕЙМЕРОМ.

Відповідаючи на запитання, В.ЛИТВИН розповів, що представники опозиційних фракцій мають змогу на пленарному тижні у п’ятницю ставити запитання членам уряду, яких вони визначають. Також у парламенті, сказав він, діють слідчі комісії, ініціаторами створення яких, як правило, виступають представники опозиції. Разом з тим, зауважив він, «енергії вистачає тільки на створення комісії, а працювати і вийти на результат набагато складніше». На переконання В.ЛИТВИНА, інститут слідчих комісій має бути для опозиції інструментом контролю за владою.