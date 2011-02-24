Експерт побачив пряму ознаку співпраці Тягнибока з владою

Політичний аналітик PR-групи «Політтех» Павло БУЛГАК вважає, що ВО «Свобода» має відкликати депутата Львівської облради від цієї партії, професора права Пилипа ПИЛИПЕНКА із Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї.

Таку думку політичний аналітик висловив у коментарі УНІАН.

Зокрема, П.БУЛГАК вважає входження П.ПИЛИПЕНКА до створеної Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Конституційної Асамблеї «прямою ознакою відвертої співпраці партії Олега ТЯГНИБОКА із владою».

Він нагадав, що Указом В.ЯНУКОВИЧА П.ПИЛИПЕНКА було включено до складу Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї.

На думку експерта, «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» мала би негайно відкликати П.ПИЛИПЕНКА із цієї групи, або виключити його з партії, інакше це виглядатиме переконливим доказом співпраці «свободівців» із В.ЯНУКОВИЧЕМ».

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2011 року Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи екс-глави держави Леоніда КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї з підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки створення Конституційної Асамблеї.