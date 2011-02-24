Марков: Табачник - честь і совість української інтелігенції

Депутат Держдуми Сергій МАРКОВ пропонує назвати міністра освіти і науки, молоді і спорту Дмитра ТАБАЧНИКА «честю і совістю української інтелігенції» за поліпшення функціонування російської мови в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це С.МАРКОВ сказав на прес-конференції в Москві на тему: «Президентський рік ЯНУКОВИЧА - між Росією і Європою».

«Намітилося незначне поліпшення умов функціонування російської мови. Це поліпшення не велике і зустрічає лютий опір. У зв`язку з цим Дмитра ТАБАЧНИКА потрібно назвати честю і совістю української інтелігенції, яку він рятує від ультранаціоналізму. Він обраний головною мішенню для атак. Ним зроблено якісь кроки, але результат тут не дуже великий», - сказав С.МАРКОВ.

При цьому він відзначив, що для реалізації «демократичної вимоги» про бачення двох державних мов ще дуже далеко.

За його словами, помітно змінилися підходи Києва з питань історії.

«Намічені поліпшення з Росією з проблем історії. Для нас це важливе питання, оскільки це проблема ідентичності і збереження єдиної цивілізаційної цілісності Росії і України», - сказав С.МАРКОВ.

Він також відзначив, що одним з результатів президентства Віктора ЯНУКОВИЧА є створення дієздатної влади в Україні.

За його словами, також значно поліпшилися відносини з Російською Федерацією, що власне й очікувалося.

Окрім того владі України за рік вдалося певною мірою зняти гостроту економічної кризи, що підтверджує ряд рейтингових агентств.

С.МАРКОВ упевнений, що В.ЯНУКОВИЧУ вдалося поліпшити відносини з ЄС і США, де зрозуміли, що нова влада України не проросійська і «спокійно балансує» між Заходом і Росією.