У Тернополі муніципальну міліцію перейменували на поліцію

Тернопільська міська рада перейменувала управління муніципальної міліції в управління муніципальної поліції.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні депутатами у зв’язку із протестом прокурора.

В управління муніципальної поліції залишили ті ж функції, що і в попереднього – його працівники стежитимуть, зокрема, за недопущенням самозахоплень земельних ділянок, за дотриманням перевізниками правил безпеки перевезення пасажирів, порядку земельних робіт на території міста та наявності відповідних ордерів-дозволів, законності знесення зелених насаджень, порядку встановлення малих архітектурних форм та наявністю паспорту малої архітектурної форми у фізичних та юридичних осіб, порядку збору коштів за паркування автомобільного транспорту у спеціально виділених місцях, правил вигулу собак у встановлених місцях, правил перебування неповнолітніх у вечірній і нічний час в громадських місцях.

Наразі триває добір працівників в управління, із 16-ти осіб особового складу вже є 9.

«Усі спецзасоби, які передбачені законом, у працівників управління будуть. Воно почне діяти вже із завтрашнього дня», - сказав під час сьогоднішньої прес-конференції мер Тернополя Сергій НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 року Тернопільська міська рада затвердила положення про управління муніципальної міліції міської ради.

На початку лютого начальник обласного управління міліції Тернопільщини Федір БОРТНЯК наголосив, що муніципальна міліція не передбачена законом «Про міліцію», відповідно, на її створення має відреагувати прокуратура.

Невдовзі прокуратура Тернополя опротестувала рішення міської ради про створення муніципальної міліції.

В міськраді пояснювали, що проблема полягала виключно в назві, відтак обіцяли її змінити.