У Сумах молодь відзначить річницю президентства Януковича

У Сумах 25 лютого молодь відзначить річницю президентства Віктора ЯНУКОВИЧА театралізованим дійством «Парад невиконаних обіцянок».

Як передає кореспондент УНІАН, о 14.00 від пам`ятника Тарасу Шевченку до Сумської облдержадміністрації вулицею Соборна відбудеться хода, в якій візьмуть участь персонажі, що символізуватимуть пункти передвиборчої програми Президента України.

Зокрема, учасники акції зображатимуть теми «мінімальна пенсія 1200 грн. вже у 2011 році», «податкові канікули для малого бізнесу на 5 років», «подолання корупції», «підвищення соціальних стандартів», «скорочення витрат на утримання органів влади», «відродження та розвиток української культури» тощо.

По тому біля приміщення ОДА учасники ходи приєднаються до інших молодіжних акцій, що проводитимуться тут з нагоди річниці перебування при владі В.ЯНУКОВИЧА.