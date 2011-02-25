Янукович сьогодні говоритиме з країною

Сьогодні, у річницю інавгурації, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь у проекті “Розмова з країною”, організованому шістьма провідними телеканалами спільно з інформаційними агентствами УНІАН та “Інтерфакс-Україна”, а також ВАТ “Укртелеком”.

У рамках проекту В.ЯНУКОВИЧ у прямому ефірі впродовж трьох годин, з 11.00 до 14.00, відповідатиме на запитання громадян, які будуть поставлені під час прямих включень з різних міст України, а також надійдуть телефоном та через Інтернет.