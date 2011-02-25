Янукович визнає існування великої кількості проблем

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ визнає, що на сьогодні в державі є багато невирішених проблем і труднощів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму вступному слові у прямому ефірі шести телеканалів в рамках проекту «Розмова з країною».

«Безумовно, якщо я сказав би, що життя було дуже добре, – я був би нещирим», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, він підкреслив, що, висуваючи свою кандидатуру на пост Президента, він знав про кількість проблем у державі.

«Я йшов на вибори і готувався до цієї посади», - зазначив Президент.

За словами І.ЯНУКОВИЧА, його сьогоднішній звіт перед українським народом за рік діяльності на посту глави держави є підбиттям підсумків життєдіяльності країни загалом і особисто його разом із командою.

«Для того щоб ми змінили ситуацію на краще – це означає, що нам треба змінити у багатьох напрямках життєдіяльності країни підходи як керівників – великих чиновників, так і, безумовно, звикнути до цих змін усьому суспільству», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що всі започатковані зміни спрямовані на підвищення конкурентоспроможності України.

В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що цього року буде продовжуватися реалізація розпочатих і почнеться втілення нових реформ у всіх сферах життя. За його словами, реформи проводитимуться із залученням якнайбільшої кількості фахівців і громадськості.

«Ми будемо це робити. Ми це будемо намагатись робити», - пообіцяв Президент.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ пообіцяв продовжити боротьбу з корупцією в державі, яка, за його словами, позбавляє країну багатьох можливостей.

«Щоб не страждала країна від невеликої купки людей, яка намагається на цьому наживатися», - наголосив він.