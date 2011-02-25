Суд підтвердив законність подовження арешту Луценка

Апеляційний суд міста Києва підтвердив законність рішення Печерського районного суду столиці від 16 лютого цього року, яким екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ подовжено термін тримання під вартою до 26 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія Апеляційного суду, таким чином відмовивши у задоволенні скарги Ю.ЛУЦЕНКА та його адвоката Ігоря ФОМІНА щодо незаконності рішення суду першої інстанції.

Як зазначається в ухвалі, наведені слідчим Генеральної прокуратури доводи щодо необхідності продовження Ю.ЛУЦЕНКУ строку арешту перевірені під час засідання судом першої інстанції. Крім того, твердження апелянтів з приводу того, що рішення винесено з порушенням норм Кримінально-процесуального кодексу не відповідає дійсності, істотних порушень КПК Апеляційний суд не виявив, права на захист Ю.ЛУЦЕНКА під час засідання Печерського райсуду порушені не були.

Виходячи з викладеного, Апеляційний суд вбачає за можливе погодитися з рішенням суду першої інстанції про продовження Ю.ЛУЦЕНКУ строку тримання під вартою.

Свою ухвалу судді оголосили через 20 хвилин після того, як пішли до нарадчої кімнати.

Почувши рішення суду, народні депутати, які перебували у залі судового засідання, почали вигукувати: «Ганьба!», «Продажні!», «Боязливі істоти!», «Прийде час, ви за це відповісте».