Наша Україна: дії Януковича розходяться з його заявами

Партія «Наша Україна» заявляє, що теперішня влада реалізує в країні антинародний та антиукраїнський політичний курс, який ніколи не буде підтриманий українським суспільством.

Як повідомляє прес-служба партії, про це йдеться у заяві «Нашої України» щодо підсумків першого року правління Президента Віктора ЯНУКОВИЧА.

На думку авторів заяви, перший рік діяльності В.ЯНУКОВИЧА на посаді глави держави показав, що нинішня владна команда не збирається враховувати і шанувати інтереси і права українських громадян. «Реальні дії Президента ЯНУКОВИЧА повністю розходяться з його публічними заявами та зобов’язаннями перед виборцями», - йдеться у заяві.

У партії наголошують, що на фоні запевнень Президента про зміцнення демократії влада систематично порушує громадянські права на свободу слова та мирні зібрання, утискає опозиційні ЗМІ, запровадила цензуру на телебаченні. Впродовж року Україна на 42 позиції впала в рейтингу свободи слова «Репортерів без кордонів».

У заяві підкреслюється, що під гаслами боротьби з корупцією та злочинністю розпочалися політичні репресії проти десятків опозиційних політиків, журналістів, представників малого бізнесу і патріотичних організацій. «Правоохоронні органи перетворені на апарат репресій та свавілля стосовно громадян. Поряд з цим, влада свідомо гальмує ухвалення необхідного антикорупційного законодавства», - зауважує «Наша Україна».

У заяві зазначається, що ініційовані Президентом реформи не привели до обіцяного покращання добробуту громадян та податкових канікул. Податковий кодекс різко погіршив умови для малого і середнього бізнесу, який створює мільйони робочих місць. Пенсійна реформа, збільшуючи трудовий вік і стаж для більшості громадян, зберігає привілеї для чиновників. «За цей рік найбільше зросли комунальні тарифи та ціни на продовольчі товари і, як наслідок, зменшилися доходи більшості українців. Поряд з цим, бюджетні видатки на діяльність влади збільшені на 40%», - йдеться в заяві.

У партії наголошують, що, вступаючи на президентський пост, В.ЯНУКОВИЧ обіцяв об’єднати країну. «Натомість владою реалізується чергова спроба протиставити частини суспільства, провокуючи мовні, історичні та конфесійні конфлікти. Освітня справа віддана на відкуп відвертим українофобам, які працюють проти наших інтересів і перспективи конкурентоздатної Украни. Владний законопроект про мови несе пряму загрозу для національної єдності. Влада створює привілеї для однієї конфесії, утискаючи інші», - йдеться у заяві.

На думку “Нашої України”, прийняття владою позаблокового статусу України не зміцнило міжнародних позицій держави. В.ЯНУКОВИЧ підписав Харківські угоди, які принесли загрози Україні і, водночас, не вирішили жодних проблем із надійним забезпеченням енергоносіями. Всупереч офіційному курсу на євроінтеграцію, дії влади щораз більше критикуються в ЄС за порушення демократичних свобод.

«Ініціюючи сумнівні рішення Конституційного Суду, Президент В.ЯНУКОВИЧ монополізував у своїх руках надмірні, практично авторитарні владні повноваження, на що не отримував мандату виборців. Саме тому він несе особисту політичну відповідальність за результати діяльності влади», - вважають у партії.

За перший рік свого правління Президент не зробив жодного кроку назустріч діалогу з опозицією, громадськими організаціями, церквами і суспільством в цілому. Прийшовши на пост Президента за підтримки менше 30% виборців, В.ЯНУКОВИЧ накинув країні політику, яка суперечить інтересам більшості громадян, заявляють у “Нашій Україні”.

«Влада, яка не опирається на власний народ, приречена на відторгнення. Результати першого року правління Президента В.ЯНУКОВИЧА доводять – ця влада має бути змінена», - йдеться в заяві “Нашої України”.