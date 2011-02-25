Під час розгляду скарги Луценка пресі не дали знімати суддів та прокурорів

Під час сьогоднішнього засідання Апеляційного суду міста Києва телеканалам було заборонено у залі судового засідання під час розгляду скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА на подовження його арешту знімати суддів та представників Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, операторів з телекамерами пропустили до зали суду, наголосивши, що вони можуть знімати лише адвоката Ю.ЛУЦЕНКА.

В результаті представники телеканалів мали змогу не більше трьох хвилин, поки тривав виступ адвоката, з 10 дозволених судом хвилин, здійснювати відеозапис.

Після виступу адвоката суд пішов до нарадчої кімнати, наголосивши, що у залі судового засідання можуть залишитися лише сторони - учасниці процесу, а всі особи з фото- та відеоапаратурою повинні залишити залу.